21e édition du Festival du cinéma de Turquie à Paris Cinéma le Louxor Paris, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

De 5,50 à 10,50 euros.

Soirée d’ouverture de la 21e édition du Festival du cinéma de Turquie à Paris !

21e FESTIVAL DU CINÉMA DE TURQUIE À PARIS

Le Festival du Cinéma de Turquie à Paris est la principale fenêtre de découverte du 7ème art de Turquie à Paris.

JEUDI 28 MARS・19H30

AVANT-PREMIÈRE

DANS L’ANGLE MORT (IM TOTEN WINKEL)

De Ayşe Polat

ALLEMAGNE I 2024 I 1H58 I VOSTF

Avec Katja Bürkle, Ahmet Varlı, Aybi Era

Berlinale 2023

son film en found footage, la réalisatrice Ayse Polat raconte

l’histoire de Martin, un documentariste allemand, de Zafer, un agent

secret turc, et de Leyla, une traductrice kurde, qui ont tous disparu à

Diyabakir, dans le sud-est de la Turquie.

« Dans l’angle mort

de la réalisatrice kurde-allemande Ayşe Polat, un thriller à mystère

raconté dans un style proche de Rashomon, part d’une prémisse

intrigante. Le film parle de répression politique, de paranoïa et de

transmission transgénérationnelle des traumatismes, tout en plaçant le

spectateur dans une position où il ne peut qu’essayer de deviner les

tenants et aboutissants de l’histoire (…). » Vladan Petkovic – CineEuropa

–> Réservation

SAMEDI 30 MARS・ 11H

AVANT-PREMIÈRE

LA NEIGE ET L’OURS (SNOW AND THE BEAR)

De Selcen Ergun

TURQUIE, ALLEMAGNE, SERBIE I 2024 I 1H33 I VOSTF

Avec Merve Dizdar, Saygın Soysal, Asiye Dinçsoy

Festival international du film de Toronto

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Selcen Ergun et le directeur de la photographie Florent Herry.

jeune infirmière travaillant dans un village turc isolé doit puiser en

elle pour découvrir si elle a ce qu’il faut pour survivre dans des

conditions difficiles.

« Snow and the Bear

est un parfait exemple de l’aisance avec laquelle les cinéastes turcs

savent tricoter des drames humains tendus à coups de dilemmes moraux et

de paraboles. » Gregory Coutaut – Le Polyester

–> Réservation

