La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var 21è colloque annuel de l’association Histoire et Patrimoine Seynois La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

21è colloque annuel de l’association Histoire et Patrimoine Seynois La Seyne-sur-Mer, 27 novembre 2021, La Seyne-sur-Mer. 21è colloque annuel de l’association Histoire et Patrimoine Seynois allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer

2021-11-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-27 17:00:00 17:00:00 allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin

La Seyne-sur-Mer Var Colloque sur le thème « Pest, choléra et grippe espagnole. Faire face ».

9h accueil.

9h45 « La peste de 1720 en Provence » par Alfred Guglielmi.

10h « La contagion de 1721 à La Seyne d’après les chroniques municipales ». +33 7 87 58 62 68 http://www.histpat-laseyne.net/ allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin Ville La Seyne-sur-Mer lieuville allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer