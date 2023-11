Visite et dégustation à la ferme de Noël Versant du Soleil 21A route de Weier Hohrod, 25 novembre 2023, Hohrod.

Hohrod,Haut-Rhin

C’est décorée pour la période de Noël que la ferme vous accueille pour passer un moment authentique et convivial ! L’occasion parfaite pour partir à la découverte de la fabrication du traditionnel Munster, le tout avec l’esprit de fête en plus !.

2023-11-25 fin : 2023-12-31 11:00:00. 0 EUR.

21A route de Weier

Hohrod 68140 Haut-Rhin Grand Est



It is decorated for the Christmas period that the farm welcomes you to spend an authentic and friendly moment! The perfect opportunity to discover the making of the traditional Munster cheese, all with a festive spirit!

La granja está decorada para el periodo navideño y le da la bienvenida para pasar un momento auténtico y agradable La oportunidad perfecta para descubrir la elaboración del tradicional queso Munster, ¡todo con espíritu festivo!

Der weihnachtlich geschmückte Bauernhof empfängt Sie zu einem authentischen und gemütlichen Aufenthalt! Die perfekte Gelegenheit, um die Herstellung des traditionellen Munsters zu entdecken

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster