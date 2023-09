Transhumance avec la ferme du Versant du Soleil 21A Route de Weier Hohrod, 17 septembre 2023, Hohrod.

Hohrod,Haut-Rhin

Départ du troupeau à 10h depuis l’estive à Niesselmatt jusqu’à Hohrod. Marché paysan à la ferme, buvette et restauration sur place..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

21A Route de Weier

Hohrod 68140 Haut-Rhin Grand Est



Departure of the herd at 10 am from the summer pasture in Niesselmatt to Hohrod. Farmers’ market at the farm, refreshments and food on the spot.

Salida del rebaño a las 10 de la mañana de los pastos de verano de Niesselmatt hacia Hohrod. Mercado de agricultores en la granja, refrescos y comida in situ.

Abfahrt der Herde um 10 Uhr von der Sommerweide in Niesselmatt bis nach Hohrod. Bauernmarkt auf dem Bauernhof, Getränke- und Essensstände vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster