Barbecue géant à la ferme 21A route de Weier Hohrod, 13 juillet 2023, Hohrod.

Hohrod,Haut-Rhin

Barbecue géant à la Ferme du Versant du Soleil à Hohrod : produits du terroir, barbecue et animations..

2023-07-13 fin : 2023-08-31 . EUR.

21A route de Weier

Hohrod 68140 Haut-Rhin Grand Est



Giant barbecue at the Ferme du Versant du Soleil in Hohrod : local products, barbecue and animations.

Barbacoa gigante en la Ferme du Versant du Soleil de Hohrod: productos locales, barbacoa y animación.

Riesiges Barbecue auf der Ferme du Versant du Soleil in Hohrod: regionale Produkte, Grill und Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster