Le Parc Festival 2023 : FIESTA LATINA (Salsa-Bachata-Kizomba & MOJITOS) 21A Avenue des Pins, 12 août 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

La Fiesta Latina : un événement régional qui réunira les danseurs de Rhône-Alpes. Une soirée SBK (Salsa, Bachata et Kizomba) animée par les 2

grandes écoles de Salsa de Valence et Bourg les Valence :

BAÏLANDO et LATIN ADDICTION..

21A Avenue des Pins Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Fiesta Latina : a regional event which will gather the dancers of Rhône-Alpes. An SBK evening (Salsa, Bachata and Kizomba) animated by the 2

schools of Salsa of Valence and Bourg les Valence:

BAÏLANDO and LATIN ADDICTION.

La Fiesta Latina: un acontecimiento regional que reunirá a bailarines de la región Rhône-Alpes. Una velada SBK (salsa, bachata y kizomba) organizada por las 2 escuelas de salsa de Valence y Bourg les Valence

escuelas de salsa de Valence y Bourg les Valence:

BAÏLANDO y LATIN ADDICTION.

La Fiesta Latina: Ein regionales Ereignis, das die Tänzer aus Rhône-Alpes zusammenbringen wird. Ein SBK-Abend (Salsa, Bachata und Kizomba), der von den beiden

großen Salsa-Schulen in Valence und Bourg les Valence:

BAÏLANDO und LATIN ADDICTION.

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme