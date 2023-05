Le Parc Festival 2023 : Concert THE COMMENTS (Cover – Pop Folk Funk) 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-lès-Romans Le Parc Festival 2023 : Concert THE COMMENTS (Cover – Pop Folk Funk) 21A Avenue des Pins, 5 août 2023, Saint-Paul-lès-Romans. Saint-Paul-lès-Romans,Drôme SAM 5 AOÛT / THE COMMENTS (Cover – Pop Folk Funk).

2023-08-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-05 . .

21A Avenue des Pins Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SATURDAY 5TH / THE COMMENTS (Cover ? Pop Folk Funk) SÁBADO 5 AGOSTO / THE COMMENTS (Cover ? Pop Folk Funk) SAM 5. AUGUST / THE COMMENTS (Cover? Pop Folk Funk) Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Paul-lès-Romans Autres Lieu 21A Avenue des Pins Adresse 21A Avenue des Pins Parc Saint Paul Ville Saint-Paul-lès-Romans Departement Drôme Lieu Ville 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans

21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-romans/

Le Parc Festival 2023 : Concert THE COMMENTS (Cover – Pop Folk Funk) 21A Avenue des Pins 2023-08-05 was last modified: by Le Parc Festival 2023 : Concert THE COMMENTS (Cover – Pop Folk Funk) 21A Avenue des Pins 21A Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans 5 août 2023