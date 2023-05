Le Parc Festival 2023 : 80’S BIG PARTY (Soirée Dansante – Dj SAM) 21A Avenue des Pins, 21 juin 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Soirée Evènement dans le cadre du Parc Festival 2023 : A l’occasion de la Fête de la Musique, les tubes des années 80’s vont enflammer les terrasses du Parc Saint Paul au son des platines de DJ Sam..

2023-06-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

21A Avenue des Pins Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening event within the framework of the Parc Festival 2023: On the occasion of the Fête de la Musique, the hits of the 80’s will ignite the terraces of the Parc Saint Paul to the sound of the turntables of DJ Sam.

Evento nocturno en el marco del Festival Parc 2023: con motivo de la Fiesta de la Música, los éxitos de los 80 incendiarán las terrazas del Parc Saint Paul al son de los tocadiscos de DJ Sam.

Abendveranstaltung im Rahmen des Parc Festival 2023: Anlässlich der Fête de la Musique werden die Hits der 80er Jahre die Terrassen des Parc Saint Paul zu den Klängen von DJ Sams Plattenspielern entflammen.

