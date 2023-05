Le Parc Festival 2023 : Concert Trio Trinita (acoustique pop-rock) 21A Avenue des Pins, 2 juin 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

: 3 voix superposées et chaleureuses revisitant les plus grands titres d’hier et d’aujourd’hui. Guitares, basse, cajun, harmonica, grosse caisse, habillent tour à tour chaque chanson..

2023-06-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-02 23:45:00. .

21A Avenue des Pins Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 voices superimposed and warm revisiting the greatest titles of yesterday and today. Guitars, bass, cajun, harmonica, bass drum, dress in turn each song.

3 voces cálidas y superpuestas que revisitan las grandes canciones de ayer y de hoy. Guitarras, bajo, cajún, armónica, bombo, visten a su vez cada canción.

3 sich überlagernde, warme Stimmen, die die größten Lieder von gestern und heute neu interpretieren. Gitarren, Bass, Cajun, Mundharmonika, Bassdrum kleiden abwechselnd jedes Lied.

Mise à jour le 2023-05-23 par Valence Romans Tourisme