TAMBOUILLE FESTIVAL 219 rue Marie Joséphine Walter Granges-Aumontzey, 6 août 2023, Granges-Aumontzey.

Granges-Aumontzey,Vosges

Festival itinérant de musique et de théâtre. Restauration sur place. Programme détaillé disponible à l’accueil de l’office de tourisme.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 17:30:00 fin : 2023-08-06 . 0 EUR.

219 rue Marie Joséphine Walter Autour de la Chapelle d’Aumontzey

Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est



Travelling music and theater festival. Catering on site. Detailed program available from the Tourist Office.

Festival itinerante de música y teatro. Restauración in situ. Programa detallado disponible en la Oficina de Turismo.

Wanderfestival mit Musik und Theater. Verpflegung vor Ort. Detailliertes Programm am Empfang des Fremdenverkehrsamtes erhältlich.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES