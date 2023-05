Fête de la Musique 218 Avenue Aristide Briand, 21 juin 2023, Roquebrune-Cap-Martin.

Roquebrune-Cap-Martin,Alpes-Maritimes

Concert de l’école de musique Paul Michelot à 20h30 Esplanade Jean Gioan



After-Work musical à Carnolès, ambiance Latino-Festive place du Marché de 19h30 à 22h.

218 Avenue Aristide Briand Office d’Animation Touristique de Roquebrune Cap Martin

Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert by the Paul Michelot music school at 8:30 p.m. Esplanade Jean Gioan



Musical After-Work in Carnolès, Latino-Festive atmosphere on the Place du Marché from 7:30 p.m. to 10 p.m.

Concierto de la escuela de música Paul Michelot a las 20.30 h Explanada Jean Gioan



Música afterwork en Carnolès, ambiente latino-festivo en la plaza del Mercado de 19.30 a 22.00 h

Konzert der Musikschule Paul Michelot um 20:30 Uhr Esplanade Jean Gioan



Musikalisches After-Work in Carnolès, Latino-Festivalstimmung auf dem Marktplatz von 19:30 bis 22:00 Uhr

