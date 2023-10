Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au Château Mauvinon 217 Mauvinon Saint-Sulpice-de-Faleyrens, 8 septembre 2023, Saint-Sulpice-de-Faleyrens.

Saint-Sulpice-de-Faleyrens,Gironde

Le Château Mauvinon vous propose de vibrer ensemble pour la coupe du monde de Rugby 2023. Que vous préfériez un verre de Saint-Emilion Grand Cru ou une bière aromatisée à notre sirop de raisin bio, vous serez les bienvenus pour assister à la retransmission des matchs dans notre salon. Plateaux de charcuterie et de fromages sur place..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

217 Mauvinon

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Mauvinon invites you to join us in celebrating the Rugby World Cup 2023. Whether you prefer a glass of Saint-Emilion Grand Cru or a beer flavored with our organic grape syrup, you’re welcome to watch the matches in our lounge. Charcuterie and cheese platters available on site.

Château Mauvinon le invita a celebrar con nosotros la Copa del Mundo de Rugby 2023. Tanto si prefiere una copa de Saint-Emilion Grand Cru como una cerveza aromatizada con nuestro sirope de uva ecológico, le invitamos a ver los partidos en nuestro salón. Charcutería y tablas de quesos disponibles in situ.

Das Château Mauvinon lädt Sie ein, gemeinsam für die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 zu vibrieren. Ob Sie nun ein Glas Saint-Emilion Grand Cru oder ein mit unserem Bio-Traubensirup aromatisiertes Bier bevorzugen, Sie sind herzlich eingeladen, die Übertragung der Spiele in unserem Wohnzimmer zu verfolgen. Wurst- und Käseplatten vor Ort.

