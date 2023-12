SOIRÉE STAND UP 2 LE MÉLICE 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 20 janvier 2024 07:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Plongez dans une soirée haute en rires et en délices lors du MELICE DINER COMEDY 2 le samedi 20 janvier 2024..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Dive into an evening of laughter and delight at MELICE DINER COMEDY 2 on Saturday, January 20, 2024.

Sumérjase en una noche de risas y deleite en MELICE DINER COMEDY 2 el sábado 20 de enero de 2024.

Tauchen Sie ein in einen Abend voller Lachen und Köstlichkeiten beim MELICE DINER COMEDY 2 am Samstag, den 20. Januar 2024.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT MONTPELLIER