SOIRÉE DU JOUR DE L’AN – LE MÉLICE 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 31 décembre 2023 07:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Bienvenue à la Soirée du Réveillon au Restaurant Le Melice !

Joignez-vous à nous pour une soirée inoubliable pour célébrer le passage à la nouvelle année à Montpellier !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Welcome to the New Year’s Eve party at Restaurant Le Melice!

Join us for an unforgettable New Year’s Eve party in Montpellier!

¡Bienvenidos a la fiesta de Nochevieja del Restaurante Le Melice!

¡Acompáñenos en una velada inolvidable para celebrar la llegada del nuevo año en Montpellier!

Willkommen zum Silvesterabend im Restaurant Le Melice!

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Abend, um den Jahreswechsel in Montpellier zu feiern!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT MONTPELLIER