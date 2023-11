MELICE DINER COMEDY 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 16 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Plongez dans une soirée haute en rires et en délices lors du MELICE DINER COMEDY le Samedi 16 décembre à partir de 20h ! Découvrez un spectacle hilarant de stand-up et savourez des mets exquis, le tout pour seulement 35 euros..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Immerse yourself in an evening of laughter and delight at the MELICE DINER COMEDY on Saturday December 16 from 8pm! Enjoy a hilarious stand-up show and exquisite food, all for just 35 euros.

Sumérjase en una noche de risas y delicias en la COMEDIA MELICE DINER el sábado 16 de diciembre a partir de las 20:00 horas Disfrute de un divertidísimo espectáculo de monólogos y de una comida exquisita, todo por solo 35 euros.

Tauchen Sie ein in einen Abend voller Lachen und Köstlichkeiten bei der MELICE DINER COMEDY am Samstag, den 16. Dezember ab 20 Uhr! Erleben Sie eine urkomische Stand-up-Show und genießen Sie exquisite Speisen – und das alles für nur 35 Euro.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MONTPELLIER