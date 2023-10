SOIRÉE D’HALLOWEEN LE MÉLICE 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Bienvenue dans le monde mystérieux de l’Halloween !

Dans l’obscurité de la nuit, entrez dans le manoir hanté du Mélice pour une soirée d’Halloween inoubliable !! Préparez vous à être ensorcelé, étonné et délicieusement terrifié lors de cette soirée mémorable qui promet des frissons, des festivités et des festins.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Welcome to the mysterious world of Halloween!

In the darkness of night, enter the haunted mansion of Mélice for an unforgettable Halloween evening! Prepare to be bewitched, astonished and deliciously terrified on this memorable evening of thrills, spills and feasts!

¡Bienvenido al misterioso mundo de Halloween!

En la oscuridad de la noche, entre en la mansión encantada de Mélice para disfrutar de una inolvidable velada de Halloween Prepárese para quedar hechizado, asombrado y deliciosamente aterrorizado en esta memorable velada que promete emociones, fiestas y festines

Willkommen in der geheimnisvollen Welt von Halloween!

Betreten Sie in der Dunkelheit der Nacht das Spukhaus Mélice Manor und erleben Sie einen unvergesslichen Halloween-Abend!!! Bereiten Sie sich darauf vor, verzaubert, erstaunt und köstlich erschreckt zu werden an diesem unvergesslichen Abend, der Gänsehaut, Feiern und Schlemmen verspricht

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MONTPELLIER