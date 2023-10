SOIRÉE DE MAMAN AU MELICE 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 12 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

« Maman vous invite, comme à la maison !

La maman des deux frères Felice vous attend à partir de 19h au Melice pour un repas généreux, convivial et rempli d’amour.

2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 23:00:00. EUR.

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



« Mama invites you, just like at home!

The mother of the two Felice brothers awaits you from 7pm at Melice for a generous, convivial meal filled with love

« ¡Mamá te invita a pasar, como en casa!

La madre de los dos hermanos Felice le espera a partir de las 19 h en el Melice para una comida generosa y convivial llena de amor

« Mama lädt Sie ein, wie zu Hause!

Die Mutter der beiden Felice-Brüder erwartet Sie ab 19 Uhr im Melice zu einem großzügigen, geselligen und liebevollen Essen

Mise à jour le 2023-10-02 par OT MONTPELLIER