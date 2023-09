SOIRÉE BLIND TEST & APÉRO AU MELICE 216 Rue Elie Wiesel Montpellier, 5 octobre 2023, Montpellier.

Rejoignez-nous pour la deuxième édition du Blind Test et un apéro convivial au restaurant Le Melice, niché dans le quartier de Port Marianne, au bassin Jacques Coeur..

2023-10-05 18:30:00 fin : 2023-10-05 19:30:00. .

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Join us for the second edition of the Blind Test and a convivial aperitif at the restaurant Le Melice, nestled in the Port Marianne district, at the Bassin Jacques Coeur.

Acompáñenos en la segunda edición de la Prueba a ciegas y en un aperitivo de convivencia en el restaurante Le Melice, enclavado en el barrio de Port Marianne, en la Dársena Jacques Coeur.

Begleiten Sie uns bei der zweiten Ausgabe des Blind Tests und einem gemütlichen Aperitif im Restaurant Le Melice, das sich im Viertel Port Marianne am Jacques-Coeur-Becken eingenistet hat.

