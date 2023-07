LES TALENTS DES MATELLES 216 Rue des Asphodèles Salle l’Astragale Les Matelles, 1 septembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

2ème édition des « Talents des Matelles » la municipalité lance un appel à tous les talents matellois(es) à venir exposer leurs œuvres dans la Salle de l’Astragale de la Médiathèque Marie Rouanet

Le thème de cette année est l’Artisanat d ‘Art.

La fiche d’inscription est à votre disposition à la Mairie et à la Médiathèque.

Document à déposer à la Médiathèque avant le 15 août..

2023-09-01 fin : 2023-09-27 . EUR.

216 Rue des Asphodèles

Salle l’Astragale

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



2nd edition of « Talents des Matelles » the municipality invites all talented Matellois to come and exhibit their work in the Salle de l’Astragale of the Médiathèque Marie Rouanet

This year’s theme is Arts and Crafts.

Registration forms are available from the Mairie and Médiathèque.

Please return it to the Médiathèque before August 15.

2ª edición de « Talents des Matelles »: el ayuntamiento hace un llamamiento a todos los matellenses con talento para que acudan a exponer sus obras en la Salle de l’Astragale de la Médiathèque Marie Rouanet

El tema de este año es « Artes y oficios ».

Los formularios de inscripción están disponibles en la Mairie y en la Médiathèque.

El formulario deberá entregarse en la Mediateca antes del 15 de agosto.

ausgabe der « Talents des Matelles » ruft die Gemeinde alle Talente aus Matellois auf, ihre Werke im Astragal-Saal der Mediathek Marie Rouanet auszustellen

Das diesjährige Thema ist das Kunsthandwerk.

Das Anmeldeformular ist im Rathaus und in der Mediathek erhältlich.

Das Dokument muss vor dem 15. August in der Mediathek abgegeben werden.

