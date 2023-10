Vacances sportives « Au cœur des jeux » 214 Rue de la Provence Saint-Pierre-du-Mont, 23 octobre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Le service des Sports organise les vacances sportives d’automne pour les enfants nés entre 2011 et 2015

du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023. Au programme : Athlétisme, tennis de table, handball , hip-hop, skate et encore pleins d’autres activités ! Inscription possible à la journée ou à la demi journée.

Lien pour s’inscrire : https://espacefamille.aiga.fr/

LUNDI 23 OCTOBRE

Matin : ATHLETISME/ TENNIS DE TABLE

Après-Midi : HANDBALL

MARDI 24 OCTOBRE

Matin: TIR A L’ARC/BOCCIA

Après-Midi : BASKET 3X3

MERCREDI 25 OCTOBRE

Matin : HIP HOP / VOLLEY BALL

Après-Midi : NATATION

JEUDI 26 OCTOBRE

Matin : BADMINTON / BOXE

Après-Midi : FOOTBALL

VENDREDI 27 OCTOBRE

Matin : SKATE / TENNIS

Après-Midi : RUGBY à 7.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

214 Rue de la Provence

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Sports Department is organizing the autumn sports vacations for children born between 2011 and 2015

from Monday, October 23 to Friday, October 27, 2023. On the program: athletics, table tennis, handball, hip-hop, skateboarding and lots more! Registration available by the day or half-day.

Registration link: https://espacefamille.aiga.fr/

MONDAY, OCTOBER 23

Morning: ATHLETICS/ TABLE TENNIS

Afternoon: HANDBALL

TUESDAY, OCTOBER 24

Morning: ARCHERY/BOCCIA

Afternoon: 3X3 BASKET

WEDNESDAY, OCTOBER 25

Morning: HIP HOP / VOLLEY BALL

Afternoon: SWIMMING

THURSDAY, OCTOBER 26

Morning: BADMINTON / BOXING

Afternoon: FOOTBALL

FRIDAY, OCTOBER 27

Morning: SKATE / TENNIS

Afternoon: 7-a-side RUGBY

La Concejalía de Deportes organiza las vacaciones deportivas de otoño para los niños nacidos entre 2011 y 2015

del lunes 23 al viernes 27 de octubre de 2023. En el programa: atletismo, tenis de mesa, balonmano, hip-hop, monopatín y ¡muchas actividades más! Puedes inscribirte para una jornada completa o media jornada.

Enlace para inscribirse: https://espacefamille.aiga.fr/

LUNES 23 DE OCTUBRE

Mañana: ATLETISMO/ TENIS DE MESA

Tarde: BALONMANO

MARTES 24 OCTUBRE

Mañana: TIRO CON ARCO/BOCCIA

Tarde: BASKET 3X3

MIERCOLES 25 OCTUBRE

Mañana: HIP HOP / VOLLEY BALL

Tarde: NATACIÓN

JUEVES 26 DE OCTUBRE

Mañana: BADMINTON / BOXEO

Tarde: FÚTBOL

VIERNES 27 OCTUBRE

Mañana: PATINAJE / TENIS

Tarde: RUGBY 7

Die Sportabteilung organisiert die Herbstsportferien für Kinder, die zwischen 2011 und 2015 geboren wurden

von Montag, dem 23. bis Freitag, dem 27. Oktober 2023. Auf dem Programm stehen Leichtathletik, Tischtennis, Handball, Hip-Hop, Skateboarding und viele andere Aktivitäten! Die Anmeldung ist für einen halben oder ganzen Tag möglich.

Link zur Anmeldung: https://espacefamille.aiga.fr/

MONTAG, 23. OKTOBER

Vormittag: Leichtathletik/ Tischtennis

Nachmittags: HANDBALL

DIENSTAG, 24. OKTOBER

Vormittag: Bogenschießen/BOCCIA

Nachmittags: 3X3-Basketball

MITTWOCH, 25. OKTOBER

Vormittag: HIP HOP / VOLLEY BALL

Nachmittags: Schwimmen

DONNERSTAG, 26. OKTOBER

Vormittag: BADMINTON / BOXEN

Nachmittags: FOOTBALL

FREITAG, 27. OKTOBER

Vormittag: SKATE / TENNIS

Nachmittags: 7er-RUGBY

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Mont-de-Marsan