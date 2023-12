Harmon’ice Chamonix 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc, 1 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez suivre les péripéties de notre chef d’orchestre lors de la composition de sa nouvelle symphonie.

Tout le monde est heureux, mais cela ne va pas sans attiser certaines jalousies..

2023-12-26 18:00:00 fin : 2023-12-26 19:30:00. EUR.

214, avenue de la plage Patinoire du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Follow the adventures of our conductor as he composes his new symphony.

Everyone’s happy, but it’s not without its share of jealousy.

Sigue las aventuras de nuestro director de orquesta mientras compone su nueva sinfonía.

Todo el mundo está contento, pero eso no quita que se despierten algunos celos.

Verfolgen Sie die Erlebnisse unseres Dirigenten bei der Komposition seiner neuen Symphonie.

Alle sind glücklich, aber das bleibt nicht ohne einige Eifersüchteleien.

