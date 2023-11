Championnat de France Hockey Elite Féminin 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc, 26 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’équipe féminine de hockey sur glace HC74 jouera 4 matchs pour le championnat de France le 26/11/2023 à Chamonix. Après une victoire sur le tournois de Belfort le 4/11/2023, l’équipe est lancée dans sa compétition !.

2023-11-26 09:30:00 fin : 2023-11-26 11:30:00. .

214, avenue de la plage Patinoire du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The HC74 women’s ice hockey team will play 4 games for the French championship on 26/11/2023 in Chamonix. After a victory in the Belfort tournament on 4/11/2023, the team is now ready for the competition!

El equipo femenino de hockey sobre hielo HC74 jugará 4 partidos en el campeonato de Francia el 26/11/2023 en Chamonix. Tras una victoria en el torneo de Belfort el 4/11/2023, ¡el equipo ya está listo para la competición!

Die Eishockey-Frauenmannschaft HC74 wird am 26.11.2023 in Chamonix vier Spiele um die französische Meisterschaft bestreiten. Nach einem Sieg beim Turnier in Belfort am 4.11.2023 ist die Mannschaft in ihren Wettbewerb gestartet!

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc