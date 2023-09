Tournoi International de Curling 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc, 13 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Tournoi International de Curling et tournoi d’initiation de curling

Du vendredi au dimanche, venez voir s’affronter les différentes équipes internationales de curling.

Vendredi soir, le club de curling de Chamonix organise un tournoi d’initiation..

2023-10-13 07:00:00 fin : 2023-10-15 22:00:00. .

214, avenue de la plage Patinoire du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



International Curling Tournament and Introductory Curling Tournament

From Friday to Sunday, watch international curling teams compete.

On Friday evening, the Chamonix Curling Club organizes an introductory tournament.

Torneo Internacional de Curling y Torneo de Iniciación al Curling

Del viernes al domingo, venga a ver cómo se enfrentan los diferentes equipos internacionales de curling.

El viernes por la tarde, el Chamonix Curling Club organiza un torneo de iniciación.

Internationales Curlingturnier und Curling-Einführungsturnier

Von Freitag bis Sonntag können Sie miterleben, wie die verschiedenen internationalen Curlingteams gegeneinander antreten.

Am Freitagabend veranstaltet der Curling-Club von Chamonix ein Einführungsturnier.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc