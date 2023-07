Gala de patinage artistique 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc, 20 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Gala de patinage artistique avec la participation de Lorine Schild, représentante française aux championnats du monde 2023.

2023-07-20 20:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

214, avenue de la plage Patinoire du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Figure skating gala with Lorine Schild, French representative at the 2023 World Championships

Gala del patinaje artístico con Lorine Schild, representante francesa en los Campeonatos del Mundo de 2023

Eiskunstlaufgala mit Teilnahme von Lorine Schild, der französischen Vertreterin bei den Weltmeisterschaften 2023

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc