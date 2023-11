Bourse Ski et Montagne 214 av. de la Plage Chamonix-Mont-Blanc, 18 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Bourse skis et montagne (matériel et textile) au profit des écoles maternelle et élémentaire Jacques Balmat

Enregistrement des articles en ligne : https://www.bourseauxskischamonix.fr/

Dépôt des articles à vendre : vendredi 17 novembre de 14h à 20h..

2023-11-18 11:30:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

214 av. de la Plage Centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Ski and mountain exchange (equipment and textiles) to benefit Jacques Balmat nursery and elementary schools

Online registration: https://www.bourseauxskischamonix.fr/

Items for sale: Friday November 17 from 2pm to 8pm.

Mercado del esquí y la montaña (material y textil) a beneficio de las escuelas infantiles y primarias Jacques Balmat

Inscripción en línea: https://www.bourseauxskischamonix.fr/

Artículos a la venta: viernes 17 de noviembre de 14.00 a 20.00 h.

Ski- und Bergbörse (Material und Textilien) zugunsten der Vor- und Grundschule Jacques Balmat.

Online-Registrierung der Artikel: https://www.bourseauxskischamonix.fr/

Abgabe der zu verkaufenden Artikel: Freitag, 17. November, von 14 bis 20 Uhr.

