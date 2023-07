ITF MASTERS TOUR CHAMONIX 214 av. de la Plage Chamonix-Mont-Blanc, 25 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Tournoi organisé dans le cadre du World Tennis Masters Tour de la Fédération Internationale de Tennis, ouvert à tous à partir de 30 ans..

2023-09-25 09:00:00 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

214 av. de la Plage Tennis du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Tournament organized as part of the International Tennis Federation’s World Tennis Masters Tour, open to everyone aged 30 and over.

Torneo organizado en el marco del World Tennis Masters Tour de la Federación Internacional de Tenis, abierto a todos los mayores de 30 años.

Ein Turnier, das im Rahmen der World Tennis Masters Tour des Internationalen Tennisverbands organisiert wird und für alle ab 30 Jahren offen ist.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc