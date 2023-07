TOURNOI TENNIS OPEN CHAMONIX 2023 214 av. de la Plage Chamonix-Mont-Blanc, 27 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Le tournoi OPEN CHAMONIX TENNIS revient !

Envie de disputer des matchs sur des terres battues ayant le label « CLUB ROLAND GARROS » avec vue sur le massif du Mont-Blanc ?

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous à notre tournoi !

À bientôt !.

2023-07-27 fin : 2023-08-12 . EUR.

214 av. de la Plage Tennis du centre sportif Richard Bozon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The OPEN CHAMONIX TENNIS tournament is back !



Would you like to play matches on a clay court with the « CLUB ROLAND GARROS » label and a view of the Mont-Blanc massif ?

So don’t hesitate to sign up for our tournament !



See you soon !

¡Vuelve el torneo OPEN CHAMONIX TENNIS!

¿Le gustaría jugar partidos en una pista de tierra batida con la etiqueta « CLUB ROLAND GARROS » y vistas al macizo del Mont Blanc?

No lo dude e inscríbase en nuestro torneo

¡Hasta pronto!

Das Turnier OPEN CHAMONIX TENNIS kehrt zurück!

Haben Sie Lust auf Matches auf Sandplätzen mit dem Label « CLUB ROLAND GARROS » und Blick auf das Mont-Blanc-Massiv?

Dann zögern Sie nicht länger und melden Sie sich für unser Turnier an!

Bis bald!

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc