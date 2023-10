VILLAGE HALLOWEEN 213 Rue de la Loire Oudon Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Oudon VILLAGE HALLOWEEN 213 Rue de la Loire Oudon, 28 octobre 2023, Oudon. Oudon,Loire-Atlantique Animations ludiques aux couleurs d’Halloween. Venez déguisés !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

213 Rue de la Loire Complexe sportif jean Mathelier

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Fun Halloween activities. Come dressed up! Divertidas actividades de Halloween. ¡Ven disfrazado! Spielerische Animationen in den Farben von Halloween. Kommen Sie verkleidet!

