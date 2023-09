Pouillon Capitale du Monde : Concerts de Muyayo Rif, Mägo de Oz et DJ Fabien Mansas 212 rue des écoles Pouillon, 10 novembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

À l’affiche du festival « Pouillon Capitale du Monde » : Muyayo Rif, Mägo de Oz et le DJ Fabien Mansas. Buvette et restauration sur place..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

212 rue des écoles Hall des sports

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the bill for the « Pouillon Capitale du Monde » festival: Muyayo Rif, Mägo de Oz and DJ Fabien Mansas. Refreshments and catering on site.

En el cartel del festival « Pouillon Capitale du Monde »: Muyayo Rif, Mägo de Oz y DJ Fabien Mansas. Bar y servicio de catering in situ.

Auf dem Programm des Festivals « Pouillon Capitale du Monde »: Muyayo Rif, Mägo de Oz und der DJ Fabien Mansas. Getränke und Speisen vor Ort.

