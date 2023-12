BEN plg 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

BEN plg en concert à L'Affranchi. Rendez-vous vendredi 22 mars.

La musique de BEN plg reflète le réel avec justesse, sans poudre aux yeux : rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces « diamants dans la rétine ».



Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilité, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs. EUR.

212 boulevard de Saint-Marcel L’Affranchi

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

