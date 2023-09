Souffrance 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement, 16 décembre 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Marseille 11e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Souffrance en concert à L’Affranchi. Rendez-vous samedi 16 décembre..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

212 boulevard de Saint-Marcel L’Affranchi

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Souffrance in concert at L’Affranchi. See you on Saturday December 16th.

Souffrance en concierto en L’Affranchi. Nos vemos el sábado 16 de diciembre.

Souffrance in einem Konzert im L’Affranchi. Termin: Samstag, 16. Dezember.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ville de Marseille