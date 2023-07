Les rencontres sur le Plateau : Ateliers « faites maison » 211 Route du Calvaire Sainte-Colombe, 1 octobre 2023, Sainte-Colombe.

Sainte-Colombe,Seine-Maritime

Ateliers divers, utiles et amusants.

De 14h à 17h à l’étoile Verte. Entrée libre.

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

211 Route du Calvaire Etoile verte

Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie



Varied, useful and fun workshops.

2pm to 5pm at l’étoile Verte. Free admission

Diversos talleres útiles y lúdicos.

De 14:00 a 17:00 h en l’étoile Verte. Entrada gratuita

Verschiedene, nützliche und lustige Workshops.

Von 14 bis 17 Uhr im Grünen Stern. Freier Eintritt

