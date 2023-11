Boutique éphémère Domaine Duclos-Fougeray 211 route de Pommereux Saint-Michel-d’Halescourt, 8 décembre 2023, Saint-Michel-d'Halescourt.

Saint-Michel-d’Halescourt,Seine-Maritime

Du 08 décembre 2023 au 06 janvier 2024 au Domaine Duclos-Fougeray, découvrez notre boutique de Noël éphémère ! Venez découvrir nos recettes de cocktails préparés avec nos produits ! Pour vos repas festifs ou vos coffrets cadeaux, retrouvez toute notre gamme ainsi que des rillettes, terrines et condiments, confiseries et chocolats , du pain bio au levain sur réservation ainsi que des thés, savons et bijoux artisanaux !

Retrouvez ci-dessous nos horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Pour plus d’informations :

contact@duclosfougeray.com

02 35 90 61 39

www.duclosfougeray.com.

From December 08, 2023 to January 06, 2024 at Domaine Duclos-Fougeray, discover our ephemeral Christmas boutique! Come and discover our cocktail recipes prepared with our products! For your festive meals or gift boxes, discover our full range of products, including rillettes, terrines and condiments, confectionery and chocolates, organic sourdough bread on reservation, as well as teas, soaps and handcrafted jewelry!

Please find below our opening hours:

Monday to Friday, 2:00 pm to 6:00 pm

Saturday 9.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm

For further information

contact@duclosfougeray.com

02 35 90 61 39

www.duclosfougeray.com

Del 08 de diciembre de 2023 al 06 de enero de 2024 en el Domaine Duclos-Fougeray, ¡descubra nuestra efímera boutique de Navidad! ¡Venga y descubra nuestras recetas de cócteles preparados con nuestros productos! Para sus comidas festivas o sus lotes de regalo, encontrará toda nuestra gama de rillettes, terrinas y condimentos, confitería y chocolates, pan de masa madre ecológico por encargo, así como tés, jabones y joyas artesanales

Consulte a continuación nuestros horarios de apertura:

De lunes a viernes, de 14:00 a 18:00

Sábado de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 h

Para más información

contact@duclosfougeray.com

02 35 90 61 39

www.duclosfougeray.com

Vom 08. Dezember 2023 bis zum 06. Januar 2024 in der Domaine Duclos-Fougeray, entdecken Sie unsere vorübergehende Weihnachtsboutique! Entdecken Sie unsere Cocktailrezepte, die mit unseren Produkten zubereitet werden! Für Ihre festlichen Mahlzeiten oder Geschenksets finden Sie unser gesamtes Sortiment sowie Rillettes, Terrinen und Gewürze, Süßwaren und Schokolade, Bio-Sauerteigbrot auf Vorbestellung sowie Tees, Seifen und handgefertigten Schmuck!

Hier finden Sie unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Für weitere Informationen :

contact@duclosfougeray.com

02 35 90 61 39

www.duclosfougeray.com

