Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot 211 Quai Ledru Rollin Montluçon, 9 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Bonjour,

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages le samedi 09 septembre 2023 de 10h30 à 18h30 à la FNAC de Montluçon.

5 romans, un roman jeunesse et deux livres illustrés.

2023-09-09 10:30:00 fin : 2023-09-09 18:30:00. .

211 Quai Ledru Rollin Centre Commercial Saint Jacques – FNAC

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Hello,

Aurore Balland-Pieuchot will be signing her books on Saturday 09 September 2023 from 10:30 am to 6:30 pm at FNAC Montluçon.

5 novels, one children’s novel and two illustrated books

Hola,

Aurore Balland-Pieuchot firmará sus libros el sábado 09 de septiembre de 2023 de 10.30 a 18.30 en la FNAC de Montluçon.

5 novelas, una novela infantil y dos libros ilustrados

Guten Tag!

Aurore Balland-Pieuchot signiert ihre Bücher am Samstag, den 09. September 2023 von 10:30 bis 18:30 Uhr in der FNAC in Montluçon.

5 Romane, ein Jugendroman und zwei illustrierte Bücher

Mise à jour le 2023-08-28 par OTI Vallée du Coeur de France