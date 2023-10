Atelier fabrication de cartes de Noël 211 Chemin de Tambourin Tarnos, 2 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

La fabrication de petites cartes de vœux de Noël, ça vous dit ?

Alors venez partager un moment de créativité et de bonne humeur lors d’un atelier “Do It Yourself“.

Pour cela, Valérie des Ateliers Nomads’Arts vous guidera sur la création de jolies cartes de vœux.

Atelier parents/enfants à partir de 5 ans sur inscription, dans la limite des places disponibles au 05 59 45 23 59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

Rdv de 10h30 à 12h à la ludo-bibliothèque..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Would you like to make your own Christmas cards?

Then come and share a moment of creativity and good humor during a ?Do It Yourself? workshop.

Valérie from Ateliers Nomads?Arts will guide you through the creation of pretty Christmas cards.

Parents/children workshop for ages 5 and up, with registration, subject to availability, on 05 59 45 23 59 or by e-mail bibliotheque@ondres.fr

From 10.30am to 12pm at the ludo-library.

¿Le apetece hacer una postal navideña?

Entonces venga a compartir un momento de creatividad y buen humor en un taller de « Hágalo usted mismo ».

Valérie, de Ateliers Nomads?Arts, te guiará en el proceso de creación de bonitas tarjetas navideñas.

Invitamos a padres y niños a partir de 5 años a inscribirse, según disponibilidad, llamando al 05 59 45 23 59 o enviando un correo electrónico a bibliotheque@ondres.fr

De 10.30 a 12 h en la ludoteca.

Haben Sie Lust, kleine Weihnachtskarten zu basteln?

Dann kommen Sie zu einem Do It Yourself-Workshop, um gemeinsam kreativ zu sein und gute Laune zu haben.

Valérie von den Ateliers Nomads?Arts leitet Sie bei der Herstellung von hübschen Grußkarten an.

Eltern-Kind-Workshop ab 5 Jahren, Anmeldung erforderlich, solange Plätze frei sind unter 05 59 45 23 59 oder per E-Mail bibliotheque@ondres.fr

Treffpunkt von 10:30 bis 12:00 Uhr in der Ludothek.

