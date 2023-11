Atelier bien-être 211 Chemin de Tambourin Tarnos, 24 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Un hiver de bonne humeur !

Après quelques échanges, et une mise en pratique Laetitia Montgolfier kinésiologue vous proposera une liste de « trucs et astuces » pour passer un hiver en lien avec vos besoins et préserver votre équilibre santé.

Sujets abordés sous le prisme de la kinésiologie, des sens et symbole, du dessin intuitif… et plus encore !

Rdv de 18h à 20h..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



A cheerful winter!

Laetitia Montgolfier, kinesiologist, will offer you a list of « tips and tricks » to help you get through the winter in tune with your needs and maintain your health balance.

Topics covered through the prism of kinesiology, senses and symbols, intuitive drawing? and more!

Dates from 6 p.m. to 8 p.m.

¡Un invierno de buen humor!

Tras algunos debates y ejercicios prácticos, Laetitia Montgolfier, kinesióloga, le ofrecerá una lista de « trucos y consejos » para ayudarle a pasar el invierno en sintonía con sus necesidades y mantener su salud en equilibrio.

Se tratarán temas a través del prisma de la kinesiología, los sentidos y los símbolos, el dibujo intuitivo… ¡y mucho más!

De 18:00 a 20:00 h.

Ein Winter mit guter Laune!

Nach einigen Gesprächen und praktischen Übungen wird Ihnen Laetitia Montgolfier, eine Kinesiologin, eine Liste mit « Tipps und Tricks » vorschlagen, um den Winter im Einklang mit Ihren Bedürfnissen zu verbringen und Ihr gesundheitliches Gleichgewicht zu bewahren.

Die Themen werden unter dem Gesichtspunkt der Kinesiologie, der Sinne und Symbole, des intuitiven Zeichnens usw. behandelt

Treffpunkt von 18 bis 20 Uhr.

