Atelier Poterie Halloween 211 Chemin de Tambourin Tarnos, 31 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Viens créer des petits monstres en terre pour Halloween !

Enfants de 4 à 6 ans sur inscription.

Rdv de 10h30 à 12h..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and create little clay monsters for Halloween!

Children aged 4 to 6 with registration.

From 10:30am to 12pm.

¡Ven a crear pequeños monstruos de arcilla para Halloween!

Niños de 4 a 6 años previa inscripción.

De 10h30 a 12h00.

Komm und kreiere kleine Tonmonster für Halloween!

Kinder von 4 bis 6 Jahren nach Anmeldung.

Treffpunkt von 10:30 bis 12:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx