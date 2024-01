Exposition « Les danseuses » 211 Chemin de Tambourin Ondres, vendredi 19 janvier 2024.

Ondres Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 10:00:00

fin : 2024-02-14 18:30:00

“L’art d’Abi Jameson porte sur la connectivité, remettant en question notre façon de voir et sa façon de se rapprocher de la condition humaine.

Depuis qu’elle a perdu une grande partie de sa vision en 2013, l’art lui permet de donner un sens au monde abstrait qui l’entoure et aux sentiments qu’il contient, et son art nous demande de nous interroger sur la façon dont nous percevons notre environnement.

Avec ses danseurs, elle nous montre comment le corps et son mouvement attirent notre attention tout en laissant les éléments abstraits libres d’interprétation individuelle.”

Entrée libre aux horaires d’ouverture, hors ateliers.

Entrée libre aux horaires d’ouverture, hors ateliers.

EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Seignanx