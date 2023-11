Spectacle de Noël « Petit pas dans la neige » 211 Chemin de Tambourin Ondres, 16 décembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Flocons sur la fenêtre, dans la cheminée le feu brûle. A côté de la cheminée, il y a un grand sapin tout droit et au pied de ce sapin, des histoires enrubannées, rien que pour vous. On en trouve des petites, des grandes, des histoires de froid, de neige, celle d’un vieux bonhomme habillé tout en rouge et encore plein d’autres !

Entrez vous réchauffer…

Rendez-vous à la ludo-bibliothèque d’Ondres à partir de 10h30 !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Snowflakes on the window, a roaring fire in the fireplace. Next to the fireplace, there’s a tall, straight fir tree, and at the foot of it, stories wrapped up just for you. There are stories big and small, about the cold, the snow, an old man dressed all in red, and lots more!

Come in and warm up?

See you at the Ondres toy library from 10:30 a.m.!

Copos de nieve en la ventana, el fuego ardiendo en la chimenea. Junto a la chimenea hay un abeto alto y recto, y a los pies del árbol hay cuentos envueltos sólo para ti. Hay cuentos grandes y pequeños, sobre el frío, la nieve, un anciano vestido de rojo y ¡muchos más!

¿Quieres entrar en calor?

Nos vemos en la ludoteca de Ondres a partir de las 10.30 h

Schneeflocken auf dem Fenster, im Kamin brennt das Feuer. Neben dem Kamin steht eine große, gerade Tanne und am Fuße der Tanne liegen eingewickelte Geschichten, die nur für dich bestimmt sind. Es gibt kleine und große Geschichten, Geschichten über Kälte, Schnee, einen alten Mann in roter Kleidung und noch viele andere

Wollen Sie sich aufwärmen?

Wir treffen uns ab 10:30 Uhr in der Spielothek von Ondres!

