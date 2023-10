Doudous lecteurs : Noël approche 211 Chemin de Tambourin Ondres, 9 décembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance Doudous Lecteurs parents/enfants autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

Sur inscription au 05 59 45 23 59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

Rendez-vous à la ludo-bibliothèque d’Ondres à partir de 10h30 !.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a cuddly moment with your little ones at a Doudous Lecteurs parent/child session featuring stories, nursery rhymes and finger plays.

For toddlers up to 3 years.

Registration on 05 59 45 23 59 or bibliotheque@ondres.fr

Meet at the Ondres toy library from 10:30 a.m.!

Venga a disfrutar de un momento de mimos con sus pequeños en una sesión Doudous Lecteurs para padres e hijos con cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos.

Para niños de hasta 3 años.

Inscripción previa en el 05 59 45 23 59 o por correo electrónico bibliotheque@ondres.fr

Nos vemos en la ludoteca de Ondres a partir de las 10.30 h

Genießen Sie einen Kuschelmoment mit Ihren Kleinkindern bei einer Eltern-Kind-Kuschelstunde mit Geschichten, Reimen und Fingerspielen.

Für Kleinkinder bis 3 Jahre.

Anmeldung erforderlich unter 05 59 45 23 59 oder per E-Mail bibliotheque@ondres.fr

Treffpunkt in der Spielothek von Ondres ab 10:30 Uhr!

