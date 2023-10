Soirée jeux et grignotages 211 Chemin de Tambourin Ondres, 17 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez passer un moment ludique et convivial autour des jeux. Grignotages et boissons sont de la partie !

Tout public à partir de 6 ans

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres de 18h30 à 20h30 !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:30:00. EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a fun and friendly time playing games. Nibbles and drinks included!

All ages 6 and up

Join us at the Ondres toy library from 6:30pm to 8:30pm!

Ven y disfruta de juegos y diversión. Aperitivos y bebidas incluidos

A partir de 6 años

Ven a la ludoteca de Ondres de 18.30 a 20.30 h

Verbringen Sie einen spielerischen und geselligen Moment rund um die Spiele. Knabbereien und Getränke sind mit von der Partie!

Für alle ab 6 Jahren

Treffpunkt in der Ludothek von Ondres von 18:30 bis 20:30 Uhr!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx