Expo Papiers coupés 211 Chemin de Tambourin Ondres, 17 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez découvrir à la Ludo bibliothèque notre exposition de dessins réalisés en partenariat avec les éditions Grandir. Elle sera accompagnée d’une sélection d’albums utilisant les mêmes techniques de papiers découpés d’illustrateurs tel qu’Antoine Guillopé, Hassan Musa et Jimi Lee.

Des œuvres minutieuses et artistiques pour le plaisir des yeux !

Visible aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque..

2023-11-17 fin : 2023-12-20 . EUR.

211 Chemin de Tambourin Ludo-bibliothèque

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to the Ludo bibliothèque to discover our exhibition of drawings created in partnership with Editions Grandir. It will be accompanied by a selection of albums using the same paper-cut techniques by illustrators such as Antoine Guillopé, Hassan Musa and Jimi Lee.

Meticulous, artistic works to delight the eye!

Visible during ludo-library opening hours.

Acérquese a la biblioteca Ludo para ver nuestra exposición de dibujos realizados en colaboración con Grandir. Estará acompañada de una selección de álbumes realizados con las mismas técnicas de recorte de papel por ilustradores como Antoine Guillopé, Hassan Musa y Jimi Lee.

Obras minuciosas y artísticas para deleitar la vista

En exposición durante las horas de apertura de la biblioteca.

Entdecken Sie in der Ludo-Bibliothek unsere Ausstellung von Zeichnungen, die in Zusammenarbeit mit dem Verlag Grandir entstanden sind. Begleitet wird sie von einer Auswahl an Alben, in denen die gleichen Scherenschnitt-Techniken verwendet werden, von Illustratoren wie Antoine Guillopé, Hassan Musa und Jimi Lee.

Akribische und kunstvolle Werke, die das Auge erfreuen!

Zu sehen während der Öffnungszeiten der Ludothek.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx