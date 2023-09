Projection d’Halloween 211 chemin de Tambourin Ondres, 31 octobre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Projection sur écran géant d’un film d’animation pour les enfants à partir de 8 ans.

Programme affiché à la bibliothèque.

Sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

211 chemin de Tambourin Ludo-bibliothèque

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Giant-screen screening of an animated film for children aged 8 and over.

Program on display at the library.

Registration on 05.59.45.23.59 or by e-mail bibliotheque@ondres.fr

Proyección de una película de animación en pantalla gigante para niños a partir de 8 años.

Programa expuesto en la biblioteca.

Para inscribirse, llame al 05.59.45.23.59 o envíe un correo electrónico a bibliotheque@ondres.fr

Vorführung eines Animationsfilms für Kinder ab 8 Jahren auf einer Großleinwand.

Programm hängt in der Bibliothek aus.

Nach Anmeldung unter 05.59.45.23.59 oder per E-Mail bibliotheque@ondres.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Seignanx