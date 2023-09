Atelier de peinture « Inspiration Grèce Antique » 211 Chemin de Tambourin Ondres, 24 octobre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Dans le cadre de la manifestation Itinéraires 2023 initié par la Médiathèque Départementale des Landes,

Venez apprendre à réaliser votre propre peinture avec des ingrédients très simples et naturels, comme on le fait depuis l’antiquité.

Atelier 100 % écologique ! Du carton récupéré, des pigments naturels, de l’œuf, de l’eau, des pinceaux, des chiffons, des palettes réutilisables et c’est tout !

(Présence indispensable aux 2 ateliers 24 et 25 octobre, les 5/7 ans seront accompagné d’un adulte)..

2023-10-24 fin : 2023-10-25 11:30:00. .

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the Itinéraires 2023 event organized by the Médiathèque Départementale des Landes,

Come and learn how to make your own paint using simple, natural ingredients, just as people have done since ancient times.

A 100% ecological workshop! Recovered cardboard, natural pigments, egg, water, brushes, rags, reusable pallets and that’s it!

(Attendance essential for the 2 workshops on October 24 and 25; 5/7 year-olds must be accompanied by an adult).

En el marco de Itinéraires 2023, organizado por la Médiathèque Départementale des Landes,

Venga a aprender a fabricar su propia pintura con ingredientes sencillos y naturales, tal y como se hacía desde la antigüedad.

¡Un taller 100% ecológico! Cartón recuperado, pigmentos naturales, huevo, agua, pinceles, trapos, palets reutilizables ¡y ya está!

(Imprescindible asistir a los 2 talleres de los días 24 y 25 de octubre, y los niños de 5/7 años deberán ir acompañados de un adulto).

Im Rahmen der Veranstaltung Itinéraires 2023, die von der Médiathèque Départementale des Landes initiiert wurde,

Lernen Sie, Ihre eigene Farbe mit sehr einfachen und natürlichen Zutaten herzustellen, so wie es seit der Antike üblich ist.

Der Workshop ist 100 % ökologisch! Wiederverwertete Pappe, natürliche Pigmente, Ei, Wasser, Pinsel, Lappen, wiederverwendbare Paletten und das war’s!

(Anwesenheit bei den beiden Workshops am 24. und 25. Oktober erforderlich, 5- bis 7-Jährige werden von einem Erwachsenen begleitet).

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Seignanx