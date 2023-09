Découverte des casques à réalité virtuelle 211 Chemin de Tambourin Ondres, 30 septembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez plonger dans un monde simulé grâce à la réalité virtuelle. Venez vivre une expérience extraordinaire. Vos sens seront en éveil pour une immersion totale. En 3D, vous serez comme dans la réalité.

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans

15mn par personne.

Déconseillé aux femmes enceintes et personnes sensibles

Sur inscription..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. .

211 Chemin de Tambourin Ludo bibliothèque Ondres

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in a simulated world thanks to virtual reality. Come and enjoy an extraordinary experience. Your senses will be awakened for total immersion. In 3D, you’ll feel just like in the real world.

For adults and children aged 10 and over

15mn per person.

Not recommended for pregnant women or sensitive persons

Registration required.

Sumérjase en un mundo simulado gracias a la realidad virtual. Venga y disfrute de una experiencia extraordinaria. Tus sentidos se despertarán para una inmersión total. En 3D, se sentirá igual que en la vida real.

Para adultos y niños a partir de 10 años

15 minutos por persona.

No recomendado para mujeres embarazadas o personas sensibles

Inscripción obligatoria.

Tauchen Sie mithilfe der virtuellen Realität in eine simulierte Welt ein. Erleben Sie eine außergewöhnliche Erfahrung. Ihre Sinne werden geweckt, sodass Sie völlig in die Welt eintauchen können. In 3D werden Sie sich wie in der Realität fühlen.

Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren

15 Minuten pro Person.

Nicht empfohlen für schwangere Frauen und empfindliche Personen

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Seignanx