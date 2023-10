Lumières ! 211 Av. Jean Jaurès, Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Paris,Paris

À partir du 15 décembre 2023 et jusqu’au 1er janvier, le parc de la Villette s’habille d’étoiles. La seconde édition de l’évènement Lumières ! vous entraîne dans une promenade scintillante et féerique. Que la magie de Noël opère..

2023-12-15 fin : 2023-01-01 . .

211 Av. Jean Jaurès, Parc de la Villette

Paris 75019 Paris Île-de-France



From December 15, 2023 to January 1, the Parc de la Villette will be decked out in stars. The second edition of Lumières! takes you on a glittering, enchanting stroll. Let the magic of Christmas unfold.

Del 15 de diciembre de 2023 al 1 de enero, el Parque de la Villette se vestirá de estrellas. La segunda edición de Lumières! le invita a un paseo lleno de brillo y encanto. Que comience la magia de la Navidad.

Ab dem 15. Dezember 2023 und bis zum 1. Januar wird der Parc de la Villette in ein Sternenkleid gehüllt. Die zweite Ausgabe der Veranstaltung Lumières! entführt Sie auf einen glitzernden und märchenhaften Spaziergang. Lassen Sie den Weihnachtszauber wirken.

Mise à jour le 2023-10-11 par Choose Paris Region