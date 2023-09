Apprenez à déguster le vin avec des produits made in Granville Terre et Mer ! 210 rue du Couvent Granville, 10 novembre 2023, Granville.

Granville,Manche

Au cœur de Granville, apprenez les bases de la dégustation du vin et les meilleurs accords avec des produits 100% GTM ! Pour précision, il s’agit d’une dégustation et non d’un apéritif dinatoire.

Réservation obligatoire – 2 à 6 personnes par atelier.

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 20:00:00. .

210 rue du Couvent

Granville 50400 Manche Normandie



In the heart of Granville, learn the basics of wine tasting and the best matches with 100% GTM products! Please note that this is a tasting session and not a cocktail party.

Reservation required – 2 to 6 people per workshop

En el corazón de Granville, aprenda los fundamentos de la cata de vinos y los mejores maridajes con productos 100% GTM Tenga en cuenta que se trata de una sesión de degustación y no de un aperitivo-cena.

Reserva obligatoria – de 2 a 6 personas por taller

Im Herzen von Granville lernen Sie die Grundlagen der Weinverkostung und die besten Kombinationen mit 100% GTM-Produkten kennen! Zur Klarstellung: Es handelt sich um eine Weinprobe und nicht um ein Aperitif-Dinner.

Reservierung erforderlich – 2 bis 6 Personen pro Workshop

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche