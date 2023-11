Big fight jujitsu 210 Rue de Couleuvreux Amilly, 2 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Le BIG FIGHT jujitsu est de retour au dojo municipal ! Imaginé par les dirigeants des J3 Sports Amilly Judo Jujitsu, le BIG FIGHT c’est plus qu’une compétition … un véritable show regroupant les meilleurs combattants mondiaux dans une compétition masculine et féminine sans catégorie de poids !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

210 Rue de Couleuvreux

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



BIG FIGHT jujitsu returns to the municipal dojo! Created by the directors of J3 Sports Amilly Judo Jujitsu, BIG FIGHT is more than just a competition… it’s a real show featuring the world’s best fighters in a men’s and women’s competition with no weight categories!

¡BIG FIGHT jujitsu está de vuelta en el dojo municipal! Idea de los directores de J3 Sports Amilly Judo Jujitsu, BIG FIGHT es más que una competición… ¡es un auténtico espectáculo que presenta a los mejores luchadores del mundo en una competición masculina y femenina sin categorías de peso!

Der BIG FIGHT Jujitsu ist wieder im Dojo der Stadt! Der BIG FIGHT wurde von den Leitern des J3 Sports Amilly Judo Jujitsu erdacht und ist mehr als nur ein Wettkampf … eine echte Show, die die besten Kämpfer der Welt in einem Wettkampf für Männer und Frauen ohne Gewichtsklassen zusammenbringt!

Mise à jour le 2023-11-04 par OT MONTARGIS