Concert Dix Mille, centre de bien-être Les Chapelains 210 route des Rambaux, 4 juin 2023, Saint-André-et-Appelles.

Saint-André-et-Appelles,Gironde

« De tout Coeur » est un concert de slam et chanson piano / voix dans lequel Dix Mille nous ouvre son coeur, entre nostalgie, accomplissement, larmes et rire.

Infos et réservations sur DixMille.live/concerts ou appeler : 06.28.05.13.93.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 22:30:00. EUR.

210 route des Rambaux Centre de bien-être Les Chapelains

Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« De tout Coeur » is a slam concert and piano / voice song in which Dix Mille opens his heart to us, between nostalgia, accomplishment, tears and laughter.

Infos and reservations on DixMille.live/concerts or call : 06.28.05.13.93

« De tout Coeur » es un concierto de slam y piano/voz en el que Dix Mille nos abre su corazón, entre nostalgia, realización, lágrimas y risas.

Información y reservas en DixMille.live/concerts o en el teléfono: 06.28.05.13.93

« De tout Coeur » ist ein Konzert mit Slam und Chanson Klavier / Stimme, in dem Dix Mille uns sein Herz öffnet, zwischen Nostalgie, Erfüllung, Tränen und Lachen.

Infos und Reservierungen unter DixMille.live/concerts oder telefonisch: 06.28.05.13.93

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Pays Foyen