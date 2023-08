Fascinant Week-end V&D : De la vigne à la flûte 210 route de Fismes Hautvillers, 20 octobre 2023, Hautvillers.

Hautvillers,Marne

Nous vous proposons une visite du vignoble pour découvrir les règles de l’AOP Champagne ainsi que les différents travaux de la vigne suivie d’une dégustation de 3 champagnes et 1 Ratafia..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

210 route de Fismes Champagne DAGONET & Fils

Hautvillers 51160 Marne Grand Est



We propose a visit to the vineyard to discover the rules of the Champagne PDO and the various tasks involved in the vineyard, followed by a tasting of 3 champagnes and 1 Ratafia.

Recorra los viñedos para conocer las normas que rigen la DOP Champagne y las distintas tareas que conlleva el trabajo de la vid, seguido de una degustación de 3 champagnes y 1 Ratafía.

Wir bieten Ihnen einen Besuch des Weinbergs an, bei dem Sie die Regeln der AOP Champagne sowie die verschiedenen Arbeiten im Weinberg kennenlernen, gefolgt von einer Verkostung von 3 Champagnern und 1 Ratafia.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne